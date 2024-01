"Da oggi con Forza Italia perché ho condiviso argomenti, progetti e valori: da qui è nato l'incontro costruttivo con il coordinatore Claudio Fazzone e il presidente Antonio Tajani". così ha detto Angelo Tripodi, consigliere regionale del Lazio, a margine della conferenza stampa con il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, i presidenti azzurri di Senato e Camera, rispettivamente Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, l'assessore Luisa Regimenti, il coordinatore regionale Claudio Fazzone

"Chi come me sta sul territorio, lavora ogni giorno per dare risposte ai cittadini e realizzare progetti per il suo sviluppo. Già nel corso di questo bilancio, con il collega Cosimo Mitrano abbiamo collaborato in piena sintonia per portare a Latina e provincia quante più risorse possibili. Non mi interessano le poltrone, come già detto più volte, per me la politica è una missione. Il contesto storico é troppo importante per perdere l'occasione di realizzare progetti per lo sviluppo tecnologico mirato alle imprese, per le infrastrutture, per la sanità e per il rilancio delle politiche giovanili". La conferenza si è tenuta questa mattina presso la sede nazionale di Forza Italia.