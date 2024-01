"Ho accettato la richiesta di Matteo Salvini e Claudio Durigon e mi ricandido per le elezioni Europee". Così Matteo Adinolfi, questa mattina, ha confermato che il prossimo 9 giugno sarà anche lui della partita per le Europee. Parlamentare uscente a Bruxelles e Strasburgo, Adinolfi ha confessato nella conferenza stampa che si è svolta al circolo cittadino di Latina di aver pensato seriamente a ritirarsi, "a dedicarmi anima e corpo alla mia famiglia e all'attività professionale". Ma alla fine ha prevalso l'amore e la passione per la politica. Così il prossimo giugno sarà il candidato della Lega alle elezioni Europee con l'obiettivo di confermare il risultato del 2019 quando ottenne oltre 22 mila preferenze in provincia e 32 mila nell'intero collegio dell'Italia centrale.



Ad affiancare Adinolfi nella conferenza stampa di oggi l'intero stato maggiore della Lega, provinciale e regionale. C'erano il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, la deputata Giovanna Miele, il coordinatore regionale Davide Bordoni, quello provinciale Massimo Moni, il vicesindaco di Latina Massimiliano Carnevale e il capogruppo comunale Vincenzo Valletta.

L'europarlamentare ha spiegato che "attorno a me ci sono tanti amici ed è bello vedere dove è arrivata la Lega in questo territorio. Partimmo che eravamo davvero in tre-quattro. Oggi abbiamo sottosegretari, deputati, sindaci, vice.sindaci. Siamo un partito vero e radicato. In Europa le questioni da affrontare sono serie. Facciamo un lavoro importante perché l'iniziativa legislativa è quasi tutta nelle mani della commissione europea e in questi anni abbiamo dovuto frenare alcune proposte a nostro avviso prive di buon senso che andavano contro gli interessi dei cittadini e delle imprese. Come sul green deal o sulle case green o ancora sugli imballaggi. Serve attenzione e nei prossimi cinque anni bisogna lavorare per avere una maggioranza di centrodestra anche in Europa".