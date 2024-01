La Giunta guidata dal sindaco Matilde Celentano dà l'ok alle linee di indirizzo per le concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive, relative a stabilimenti balneari, ad esercizi di ristorazione, noleggio imbarcazioni, attività commerciali e servizi di altra natura.

La delibera, annunciata nei giorni scorsi dall'assessore Gianluca Di Cocco, arriva mentre ancora si discute sul nuovo Pua e il relativo Rapporto Ambientale, scenario in cui il Comune si trova con un totale di 28 concessioni marittime approvate, di cui 21 decadute il 31 dicembre scorso. L'ente è quindi dovuto correre ai ripari, vista la «situazione di assoluta incertezza normativa e giurisprudenziale fino ad oggi delineatasi nel panorama nazionale».



Per questo motivo, al fine di assegnare le concessioni in assenza del nuovo Pua, il Comune specifica come saranno realizzati i bandi, che indicheranno: le aree marittime che saranno oggetto di concessione, precisando le specifiche catastali di riferimento e le peculiarità dell'area medesima; la durata massima del rapporto concessorio a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto di concessione; la procedura di aggiudicazione seguirà i principi del codice della navigazione e quelli trasversali di trasparenza, imparzialità e non discriminazione; i requisiti di ammissione alla gare; la previsione di un sopralluogo obbligatorio che i concorrenti dovranno operare presso l'area oggetto di concessione; le garanzie che i concorrenti dovranno prestare in sede di presentazione dell'offerta; i criteri di aggiudicazione individuati per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche che saranno preentate dagli aspiranti concessionari. Il tutto sarà poi corredato da ulteriori specifiche relative a modalità di presentazione della domanda, termini di accesso agli atti di gara, svolgimento della procedura, regole, tempistiche necessarie per l'aggiudicazione definitiva e altro ancora.

«La gestione della concessione dovrà essere coerente con le caratteristiche e le finalità del bene pubblico e dovrà garantire la salvaguardia delle risorse ambientali del territorio, la fruibilità dei beni demaniali marittimi, in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località - si legge nell'atto del Comune - l'avvio dei procedimenti esecutivi del presente atto di indirizzo potrà consentire al Comune di valutare la possibilità di differire la data di scadenza delle concessioni in capo agli attuali concessionari per il tempo necessario a concludere i procedimenti descritti nel prosieguo del presente atto; Il tutto, nel perseguimento di rilevanti interessi pubblici, individuabili nell'esigenza di mantenere il demanio occupato, e quindi produttivo, anche nelle more di tali procedure; nella necessità di salvaguardare l'esperimento, anche per la stagione estiva 2024, di attività centrali per l'economia cittadina e il suo indotto, e garantire la sicurezza dei fruitori del litorale».