Alla fine dopo un lungo corteggiamento, arriva il matrimonio politico tra il consigliere di maggioranza Francesco Maggiacomo e il gruppo di Azione che sbarca così ufficialmente in Consiglio comunale. «Una scelta maturata nel tempo con la certezza che la partecipazione alla vita del partito sarà fondamentale per incidere ancor più concretamente nella politica amministrativa. I valori fondanti - ha detto l'ex civico di Sempre Cisterna - su cui Azione lavora sono fortemente coincidenti con i miei e con quelli della giunta Mantini, tra questi sanità, istruzione e politiche giovanili e sociali, che hanno sempre caratterizzato la mia attività politica e che da oggi, con rinnovata determinazione, porterò avanti nel gruppo di Azione». Maggiacomo era stato visto più volte partecipare alle iniziative e incontri di Azione e per questo il suo passaggio nel partito di Calenda era diventato più di un rumor. «L'adesione di Francesco Maggiacomo, personalità politica di alto profilo e di grandissima competenza, rappresenta per noi motivo di orgoglio e conferma la crescita di Azione in tutta la provincia - è il commento del segretario provinciale Davide Zingaretti e del commissario locale Andrea Massimo Fino -. L'esperienza di Francesco sarà fondamentale per portare avanti battaglie sulle tematiche caratterizzanti di Azione, tra cui sanità e istruzione. L'approdo di Azione in consiglio comunale di Cisterna, in piena sintonia con il Sindaco Mantini, sarà anche un rafforzamento positivo per la coalizione di maggioranza che, grazie alla rappresentanza di Francesco, potrà contare sulla presenza di un partito di respiro nazionale ma particolarmente attento alle esigenze locali e capace di dare risposte ai territori». Soddisfazione espressa anche dal Consigliere regionale Alessio D'Amato. «Sono felice della costituzione a Cisterna del gruppo di Azione con Francesco Maggiacomo, un medico di straordinaria umanità e competenza - afferma - che rafforzerà sicuramente il sindaco Valentino Mantini che tanto sta facendo per la comunità locale».