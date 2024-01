"Considero molto positivamente l'inaugurazione della nuova Sala Operatoria dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dedicata agli interventi chirurgici APA e in regime di Day Surgery e che contribuirà alla riduzione dei tempi delle liste di attesa. I vantaggi di questo tipo di organizzazione possono tradursi appunto in: Riduzione delle liste di attesa e dello stress legato al ricovero ordinario, contenimento delle infezioni ospedaliere ed un generale miglioramento dei rapporti tra aziende e l'utenza.

Si tratta di una sala operatoria all'avanguardia e dotata di strumenti altamente sofisticati. Peraltro potrà essere utilizzata per qualsiasi emergenza dovesse verificarsi, fornendo così un ulteriore servizio all'utenza. Il finanziamento complessivo ammonta a circa 424.000 euro. Un investimento importante in termini finanziari, che la Regione Lazio ha messo a disposizione. Grazie a questa nuova struttura si potrà raggiungere il 20% in più in termini di attività chirurgica.

Sono convinto che solo innalzando la qualità dell'offerta sanitaria si potrà garantire un servizio all'altezza dei nostri utenti e dell'intero territorio pontino. Ho riscontrato in questi mesi una grande voglia di fare e di venire incontro alle esigenze della popolazione. La sinergia creatasi con il vertice Asl e la Regione Lazio sta dando buoni frutti: tutti marciamo uniti nella stessa direzione. Stiamo lavorando per migliorare tutte le strutture sanitarie pontine. A partire dal Pronto Soccorso del Goretti e dalla struttura d'Emergenza del Dono Svizzero di Formia. Entrambi saranno ampliati e potenziati. Sono consapevole che tanti sforzi devono ancora essere compiuti, sia in termini di potenziamento del personale ospedaliero che sul rafforzamento della sanità territoriale, ma possiamo ben dire di essere sulla strada giusta per un'inversione di tendenza in termini di approccio e atteggiamento nei confronti delle provincia. 'L'appetito vien mangiando'. Stiamo iniziando a mangiare e sono convinto che metteremo ancora più sostanza negli ospedali del nostro territorio".

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio