Prime spine all'orizzonte per la maggioranza del sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, che nelle prossime settimane attende di conoscere la futura composizione del Consiglio comunale per capire se dovrà rimettere mano alla squadra di governo. Al momento il problema principale riguarda la rappresentanza nell'esecutivo della lista Aprilia 2023-Principi sindaco, la seconda più votata della coalizione alle elezioni amministrative del maggio 2023 con il 7,79% dei voti, che in giunta può contare sull'assessore al Bilancio Gemma Stampatore, scelta direttamente dal primo cittadino per il suo profilo tecnico che negli ultimi giorni è finita al centro di una polemica per il caso dei rimborsi benzina. Non è però la questione dei rimborsi il problema che rischia di mettere in bilico la posizione della delegata al Bilancio, ma piuttosto un discorso di rappresentanza della lista invocato da diversi candidati di Aprilia 2023 e in particolare da Rino Savini. Non un nome qualsiasi bensì il più votato della civica, oggi fuori dal Consiglio comunale per l'incompatibilità votata dall'assise dal luglio 2023 ma in attesa della decisione del giudice elettorale sul ricorso da lui presentato, responso che dovrebbe arrivare entro 30 giorni. Se il ricorso venisse accolto tornerebbe dunque in aula consiliare, una novità che potrebbe comportare un rimescolamento delle carte perché Savini non è solo il più votato ma anche il politico più esperto della lista, come dimostrano i suoi incarichi da vice sindaco, assessore e consigliere in quasi 30 anni di attività amministrativa. E sa bene che allo stato attuale la lista ha una rappresentanza sottodimensionata rispetto al suo risultato elettorale, visto che l'assessore Stampatore è una nomina di fiducia del sindaco Principi pur se avallata dagli attuali consiglieri. Se però il gruppo consiliare dovesse modificarsi, con il rientro di Savini, a quel punto appare quasi certo che verrà chiesto un avvicendamento in giunta, con l'inserimento di un assessore maggiormente legato ad Aprilia 2023, richiesta che tra l'altro arriva anche da altri candidati della lista che iniziano a mostrare delusione e malessere per la situazione che si è creata. Un malessere che potrebbe aumentare se, come si vocifera da alcune settimane, la maggioranza dovesse puntare su Matteo Grammatico per la candidatura alle elezioni provinciali per compensare la mancata assegnazione di un terzo assessorato a Fratelli d'Italia. In questo modo FdI, prima forza della coalizione, incasserebbe un altro scranno importante dopo i due posti in giunta e la presidenza del Consiglio comunale. E non c'è dubbio che in quel caso ancor di più la lista civica vorrà far valere il suo peso di seconda forza dell'alleanza, anche se chiaramente gran parte del ragionamento è legato al possibile ritorno di Savini in Consiglio.