Approvato definitivamente all'unanimità il Bilancio di Previsione dell'anno 2024 e pluriennale 2024-2026. Questo è stato il secondo passaggio e definitivo del Documento economico finanziario dell'Ente di via Costa presieduto dal presidente Gerardo Stefanelli dopo il parere favorevole unanime dell'Assemblea dei sindaci tenutasi il 10 gennaio scorso. E' stata sì un'approvazione obbligatoria di Entrate e Uscite, ma è stato anche un resoconto delle attività svolte nella consiliatura a presidenza Stefanelli e di quanto è stato realizzato per Scuola, Viabilità, Ambiente. Dai loro interventi tutti i consiglieri hanno evidenziato e ringraziato il Presidente per il lavoro fatto in questi due anni di consiliatura. Infatti, il Presidente ha annunciato che entro la fine del mese, secondo la vigente Riforma Delrio, verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Il presidente Stefanelli proprio in vista della chiusura della Consiliatura provinciale ha invitato tutti ad un momento conviviale per il giorno venerdì 26 gennaio prossimo alle ore 12,00 presso l'Auditorium di Latina Formazione. "Un'occasione questa- come ha sottolineato lo stesso Presidente Stefanelli-per confrontarci sugli obiettivi raggiunti, sui possibili traguardi da perseguire e sulle sfide da intercettare per dare continuità e respiro alle attività di questo primo biennio".