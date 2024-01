Riconversione della ex Mira Lanza per la realizzazione di un impianto per il recupero della frazione organica e dei liquami bufalini, il Comune di Pontinia organizza una assemblea pubblica. A darne notizia è proprio l'Ente attraverso la pagina Facebook ufficiale su cui si legge: "venerdì 26 gennaio, alle ore 19:30, presso l'aula consiliare del comune di Pontinia, tutti i cittadini sono invitati a partecipare all'assemblea pubblica in cui si discuterà della riqualificazione dell'ex Mira Lanza, dell'impatto socioambientale previsto dell'opera e delle eventuali azioni da mettere in atto a tutela del benessere pubblico". La linea che il Comune intende seguire è piuttosto chiara. L'obiettivo è quello di valutare l' eventuale impatto che il progetto potrebbe avere dal punto di vista ambientale e della salute pubblica, aspetti che comunque sono già al vaglio degli Enti di competenza e per cui sono stati già espressi almeno in parte dei pareri. E' inoltre in corso la conferenza dei servizi in Regione divisa in più sedute. Nella prima, Il Comune di Pontinia aveva chiesto un rinvio in considerazione di una delibera di Giunta con cui sono state apportate delle modifiche al Prg. Questo determinerebbe al momento l'impossibilità di esprimersi dal punto di vista urbanistico. Oltre che da quello sanitario che potrebbe seguire un binario parallelo sempre per ciò che concerne le azioni del Comune, argomento questo che sarà oggetto di dibattito anche durante l'assemblea. In Regione il Comune aveva comunque avanzato la richiesta di una sospensione a tempo indeterminato della conferenza dei servizi. Ora si apre un'altra fase, quella del confronto con i cittadini nell'assemblea pubblica.