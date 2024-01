Seduta straordinaria per la Commissione Urbanistica che ha affrontato quest'oggi un importante punto all'ordine del giorno. I lavori della commissione sono stati aperti dal presidente Roberto Belvisi, consigliere comunale della Lega, per approvare la proposta di delibera comunale riguardante l'integrazione della convenzione attuativa dell'accordo sottoscritto fra il Comune di Latina e l'Università in data 18/03/19, con la quale viene concesso in comodato d'uso a favore dell'Università de La Sapienza, l'immobile sito in viale XVIII Dicembre per la realizzazione di spazi per attività di didattica.



Nell'iter procedurale nei giorni scorsi era stato riscontrato un errore formale, ma oggi pomeriggio è stata approvata la determina a seguito degli emendamenti sopravvenuti da parte della segretaria comunale per l'utilizzo temporaneo degli edifici e delle aree oggetto dell'intervento, per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.