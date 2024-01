Pochi mesi fa un exploit che forse in pochi si aspettavano quello della lista Matilde Celentano sindaco che ha superato il 15%, la più votata dopo Fratelli d'Italia ed eleggendo cinque consiglieri (di cui uno, Licata, passato all'Udc). Oggi quel risultato va affiancato e reso più solido e stabile attraverso un movimento civico, organizzato e in grado di dare maggiori risposte alla cittadinanza. E' questo il senso dell'operazione che ha visto nascere "Decisamente Latina", il movimento mutuato dalla lista Celentano ieri presentato al circolo cittadino dal presidente Andrea Giuliani e fortemente sostenuto dal capogruppo in consiglio Enzo De Amicis.

Con loro a parlarne c'erano gli altri consiglieri, Claudio Di Matteo e Francesca Pagano, e ha portato un messaggio di saluto Alessandro Porzi, impossibilitato a essere presente. A portare un saluto il sindaco Celentano perché – ha detto - «come amministrazione siamo vicini ai gruppi e movimenti civici che vogliono impegnarsi per il bene della collettività. ‘Decisamente Latina' prende spunto dallo slogan utilizzato in campagna elettorale e si avvale del contributo di tante persone conosciute per caso e che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per la città affiancando il lavoro del gruppo consiliare».

«Abbiamo sentito l'esigenza di costruire un movimento di supporto con i tanti candidati non eletti per darci una organizzazione comune e dare il giusto peso anche al risultato elettorale – ha spiegato De Amicis - c'è un mondo che si mette in mezzo tra politica e cittadino per portare avanti temi importanti per la città sul fronte della sicurezza, del verde, del sociale, dello sport e della cultura». «E' un movimento che nasce per i cittadini che vogliono far valere diritti e proposte e portarli all'attenzione del gruppo consiliare e della città ì, una città che sia più vivibile e sostenibile– ha spiegato Claudio Di Matteo che è anche presidente della commissione sport – sono passati pochi mesi dall'insediamento dell'amministrazione che sta lavorando senza sosta per raggiungere obiettivi e cercare risposte e finanziamenti, come nel caso degli impianti sportivi e del Palabianchini». «Siamo un movimento inclusivo – ha detto invece Francesca Pagano - espressione di un gruppo e non una unione di personalismi, questo lo diciamo da sempre, per raccogliere idee e progetti e per essere sentinelle sul territorio». Un concetto ribadito nel suo saluto anche da Alessandro Porzi, dal presidente Andrea Giuliani e da Gianmarco Bianchi. Tra i temi che il movimento porterà avanti sicuramente un posto di primo piano lo assume la cultura e la formazione con «la proposta di istituire tavoli di lavoro permanenti di collaborazione con associazioni culturali, università, Fondazione teatro e musei storici sul territorio per una promozione culturale continua nel tempo». Sul fronte della sicurezza il movimento «vuole facilitare la connessione e il dialogo tra le forze dell'ordine e ci cittadini», su quello del sociale «promuovere eventi aggregativi specifici rivolti a tutte le persone nelle varie fasce d'età» e su quello dello sport «facilitare la visibilità di tutte le associazioni sportive presenti sul territorio attraverso la creazione di eventi sportivi e campionati giovanili di interesse nazionale e riqualificare le strutture e promuoverne delle nuove».