"Condivido le preoccupazioni emerse in merito alla vicenda del traghetto ‘Quirino', che nella giornata di ieri ha avuto grossi problemi durante la manovra di attracco all'isola di Ponza, a causa del forte vento e delle onde, rischiando di ribaltarsi. Le immagini parlano chiaro. La nave si è pericolosamente inclinata e alcune auto che erano a bordo hanno riportato diversi danni, finite una sull'altra nella stiva. Questa brutta esperienza non può passare inosservata, perché di nuovo mette al centro delle fragilità dell'isola, in primis l'infrastruttura porto. Le preoccupazioni del sindaco di Ponza Francesco Ambrosino sono anche mie. Ponza deve avere un porto sicuro e anche la flotta delle navi e degli aliscafi deve essere rimodernata.

Credo che vada fatta una riflessione sull'eventualità di realizzare dei moli a protezione del porto di Ponza. E di conseguenza prevedere anche lo stanziamento di risorse a tal riguardo. Apprezzo l'interessamento alla vicenda da parte dell'assessore regionale Fabrizio Ghera. Giusto che vengano fatti approfondimenti sulle ragioni di questo episodio. Così come considero tempestivo anche l'annuncio del ministro Salvini sulla massima attenzione che verrà data ai rischi legati al porto dell'isola.

E' legittimo inoltre chiedere alla società di navigazione di adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza dei collegamenti con le isole ponziane, a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini. Si tratta di una vicenda molto delicata da cui dipende lo sviluppo economico e turistico del sud pontino e, soprattutto, la qualità della vita e il lavoro di tanti cittadini delle isole Ponziane".

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio