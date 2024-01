Si muovono le opposizioni sul caso dei tagli al servizio di assistenza scolastica per alunni e alunne con disabilità: i consiglieri comunali di Ardea Domani, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, dopo aver richiesto la convocazione di un consiglio straordinario sul tema, hanno organizzato per domani pomeriggio – 22 gennaio 2024 – un'assemblea pubblica, alle ore 18:00 in aula consiliare.

"La nostra richiesta di convocazione di un consiglio straordinario è finora caduta nel vuoto – commentano i sei consiglieri di minoranza – l'Amministrazione Cremonini, che su questa vicenda ha sbagliato tutto ciò che poteva sbagliare, ora prende tempo, mentre però proseguono i disagi per bambine e bambini, per le scuole, per le famiglie.

In questi giorni di inaccettabili attese e di giuste proteste, abbiamo analizzato la delibera della giunta dello scorso 27 dicembre da cui è scaturito il caos di questi giorni e cercato di capire quali soluzioni amministrative si possono mettere in campo, per risolvere nel più breve tempo possibile il problema".

"È anche per questo – concludono Vita, Martinelli, Mari, Tedesco, Rossi e Caratelli – che domani pomeriggio vogliamo incontrare cittadini e cittadine, lavoratori, sindacati, insegnanti, media locali. Per presentare ciò che abbiamo capito di questa assurda vicenda e cosa l'Amministrazione Cremonini può fare per porre fine alla situazione che si è venuta a creare. Avremmo voluto farlo in consiglio comunale, che è la sede più adatta, ma la mancata convocazione e l'urgenza di dare risposte nel più breve tempo possibile ci costringono ad utilizzare altre strade".