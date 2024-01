"Che fine ha fatto la realizzazione della seconda rotatoria sulla SS156 Monti Lepini? L'investimento di 1,5 milioni di euro prevedeva la realizzazione di due rotatorie nel territorio del Comune di Priverno. La prima, effettivamente realizzata, al km 21,955 ha sostituito l'intersezione a raso con Via Anime Sante, con una spesa stimata in 800 mila euro. La seconda rotatoria aveva lo scopo di ripristinare la continuità della SS156 con la SS156var, consentendo a chi viene dai territori dei Comuni di Priverno, Roccagorga e Maenza di non dover fare un tratto di strada in più per riprendere la Monti Lepini in direzione Frosinone ad oggi interrotta" spiega Fabio Di Girolamo, consigliere comunale di Maenza e delegato infrastrutture e mobilità per Azione.

"Tuttavia, durante la realizzazione della prima rotatoria ci furono errori di progettazione che portarono a modifiche in corso d'opera con aggravio dei costi preventivati. Il nostro timore è che la variante in corso d'opera abbia portato all'esaurimento dei fondi messi a disposizione. Chiediamo pertanto, ai responsabili di Anas, al Sindaco del Comune di Priverno e alla Regione Lazio, delucidazioni sullo stato di attuazione del "Piano di miglioramento della SS156 Monti Lepini" presentato nel 2021".