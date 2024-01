Rino Savini resta fuori dal Consiglio comunale di Aprilia. Nella giornata di ieri il Tribunale elettorale di Latina ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex consigliere contro il Comune di Aprilia per l'esclusione votata dall'assise cittadina nel luglio 2023. Il Collegio (presidente Pier Luigi De Cinti, giudice relatore Giuseppina Vendemiale) con la sentenza del 22 gennaio ha accolto l'eccezione formulata dall'amministrazione comunale, che nel corso della prima udienza tramite gli avvocati Massimo Sesselego e Federica Angeli aveva sottolineato come il ricorso andasse presentato contro il consigliere subentrato (Giuseppe Gabanella) anziché contro l'Ente di piazza Roma. Mentre è stata rigettata la richiesta di integrazione nel contraddittorio del consigliere subentrato che era stata avanzata dal legale di Savini. «Il presente giudizio è stato erroneamente incardinato mediante evocazione in giudizio del Comune di Aprilia, in luogo del soggetto a lui subentrato nella carica da cui è stato dichiarato decaduto. Su tale presupposto dunque - spiegano i giudici - non può ammettersi la richiesta del ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti del consigliere eletto Giuseppe Gabanella».

Per questo è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda. Per Rino Savini, il più votato della lista Aprilia 2023-Principi sindaco alle ultime elezioni amministrative, si tratta di una beffa visto che la sentenza non entra nel merito dell'esclusione votata dal Consiglio a luglio 2023. Dunque l'attuale composizione del Consiglio comunale resterà invariata, almeno per i prossimi mesi. La questione infatti non può ancora dirsi conclusa visto che Savini potrebbe ricorrere alla Corte d'Appello, tuttavia bisognerà attendere i prossimi giorni per capire come evolverà la vicenda.