L'appalto per il trasporto pubblico per le piccole isole vale una gara europea. Per quanto tutti gli indicatori dicano che Ponza e Ventotene stiano vivendo una formidabile espansione dei numeri turistici, destinati a crescere ancora, l'amara verità è che nessuno vuole effettuare il collegamento ordinario e dunque nemmeno quello dai numeri straordinario dell'estate.

Infatti la gara per rinnovare il contratto di servizio a ottobre scorso è andata a monte perché l'unica offerta presentata era quella della Laziomar e conteneva una causa di esclusione, fatta valere dalla stazione appaltante, cioè la Regione Lazio.

Da quel momento è partito l'iter per ripetere la gara e nel frattempo i collegamenti vengono comunque assicurati dalla Laziomar in regime di proroga semestrale che certamente sarà rinnovata di altri sei mesi e così fino alla fine del 2024. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 5 marzo prossimo in un quadro economico invariato, ossia con una base di 90 milioni di euro circa per la concessione quinquennale, cui vanno aggiunti oneri fiscali ed eventuale proroga fino a raggiungere la cifra base di 114 milioni di euro.

A parità di contropartita economica la Regione ha rivisto i livelli minimi di servizio e aumentato il livello base di miglia da coprire ogni anno dalle attuali 218mila a circa 220mila. Modifica importante anche sul naviglio richiesto che adesso è pari a tre unità veloci e quattro ro-ro (le navi con capacità di 300 passeggeri); la nuova gara chiede che siano offerte 8 navi, di cui 4 unità veloci, un ro-ro e tre ro-pax (queste ultime con capacità di 500 passeggeri). L'ultima variazione è stata sollecitata dalle amministrazioni e dalle comunità delle due isole per rispondere all'accresciuto numero di turisti. Ci si chiede come sarà possibile conciliare la base d'asta con l'interesse reale delle maggiori compagnie di navigazioni che hanno snobbato la gara precedente, per la quale l'investimento necessario sui mezzi era più basso.