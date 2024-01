L'Altra Faccia della Politica si rafforza sul territorio, avviando una nuova stagione di tesseramento e ampliando la propria squadra di simpatizzanti e componenti effettivi. La lista, rappresentata in Consiglio comunale da Francesca Barbaliscia, a breve avvierà una consultazione interna per eleggere le nuove cariche sociali (presidente, tesoriere e segretario), nel frattempo però annuncia l'ingresso di nuovi membri sottolineando come nuove entrate siano imminenti. «Siamo felici - afferma il gruppo - delle nuove entrate che andranno a rafforzare la compagine politica del gruppo; figure nuove, ma già conosciute in città, che si affiancheranno allo storico gruppo consiliare degli ex consiglieri Cola e Zanlucchi e Francesca Barbaliscia. A breve ci saranno le nostre elezioni interne per la formazione del direttivo». Il documento, oltre a Barbaliscia, Cola e Zanlucchi, porta le firme anche di Francesco Lo Cicero, Claudio Boeti, Andrea Baldazzi, Pio Niccoló, Francesco Petricca e Sandro Rizzardi.