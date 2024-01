E' Giuseppe Di Rubbo il candidato al coordinamento provinciale di Forza Italia. Lo ha annunciato ieri il senatore Claudio Fazzone, leader regionale del partito. Ex assessore al Comune di Latina, da anni dirigente comunale e provinciale azzurro, è la figura individuata per guidare nei prossimi anni il partito in provincia. Il suo nome sarà dunque al centro del congresso provinciale di domani a Gaeta che tra l'altro avrà come presidente un personaggio d'eccezione: il senatore Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Il senatore Claudio Fazzone spiega così la scelta caduta su Di Rubbo: «Una scelta non casuale che poggia sulla base di un'attenta valutazione basata sul merito, la lealtà e soprattutto la capacità di essere un riferimento non solo nel e per il partito ma per tutti i territori della nostra provincia. Giuseppe Di Rubbo – spiega il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone – darà, con il sostegno di tutti, nuovo impulso a Forza Italia e soprattutto alla sua innata capacità di essere tra la gente e di lavorare esclusivamente nell'interesse dei cittadini. Di concerto con Di Rubbo abbiamo definito e presentato le liste, rappresentative di tutto il territorio, per il coordinamento provinciale e dei delegati al congresso nazionale che si terrà a fine febbraio».

La condivisione e la collegialità delle scelte, il coinvolgimento dei quadri dirigenziali, nonché di quelli istituzionali a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, è diventato metodo operativo e di confronto quotidiano che ha consentito, e consente, a Forza Italia di avere costantemente aggiornato il quadro della situazione sia inerente il partito che le esigenze delle comunità di riferimento nonché di formulare le risposte più rapide e risolutive rispetto alle criticità dei singoli territori. «Ho deciso di accettare – spiega Giuseppe Di Rubbo - l'invito del coordinatore regionale Claudio Fazzone, e di tanti amici a candidarmi come coordinatore provinciale di Forza Italia a Latina. L'ho fatto con grande senso di responsabilità, per la grande passione per la politica, per l'attaccamento ai valori che Forza Italia partito di cui sono parte sin dalla sua nascita, rappresenta ed ha sempre rappresentato, e per il profondo legame con i territori. Sono stati questi gli elementi che mi hanno portato a rivedere la decisione di abbandonare la politica e di dedicarmi alla mia famiglia e alla professione. Abbiamo di fronte una grande sfida, dopo la perdita del nostro presidente Berlusconi, che mira alla riorganizzazione del partito. Metto a disposizione del partito la mia esperienza politica ed amministrativa per affermare gli ideali di Forza Italia nel solco dei suoi valori fondanti. Eredito un partito in buona salute protagonista in provincia per consenso, per capacità amministrativa e politica. Con l'aiuto dei rappresentanti istituzionali, degli iscritti e dei simpatizzanti cercherò di mettere a sistema e valorizzare le risorse umane del partito per la crescita della nostra provincia e per rispondere alle istanze dei cittadini elaborando programmi e proposte concrete. Il lavoro di squadra, la pluralità ed il confronto sono e saranno sempre la base su cui innestare le vittorie di oggi e di domani».