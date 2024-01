"Questo è un giorno storico per Itri, colpita nel 2021 da una violenta frana. La presenza della Regione Lazio, con i suoi massimi rappresentanti, per un incontro pubblico, sancisce il cambio di passo della nostra amministrazione già avviato dallo scorso febbraio, dopo il lungo silenzio di chi ci ha preceduto".

Lo ha dichiarato l'assessore Elena Palazzo in occasione della conferenza che si è tenuta venerdì 26 gennaio presso la sala del Consiglio Comunale di Itri per illustrare il cronoprogramma di interventi da parte di Astral Spa.

"Si tratta di un'azione per la quale mi sono battuta fin dal mio insediamento – ha sottolineato l'assessore Palazzo -. Voglio ringraziare il presidente Rocca per aver fin da subito preso a cuore la questione. La sua presenza a Itri, per parlare alla cittadinanza e constatare di persona la situazione dell'area, testimonia la volontà di invertire la rotta rispetto al passato".

"In qualità di soggetto attuatore – ha spiegato poi l'assessore – Astral provvederà a realizzare, a partire da subito e con una somma stanziata da parte della Regione di 713mila euro, gli studi progettuali e le analisi tecniche necessarie per la messa in sicurezza dell'intera area interessata dalla frana, vale a dire Valle Foce, Valle Colella, Contrada Giovenco e Campiglioni".

"È importante precisare che, visto l'alto rischio idrogeologico dovuto alla conformazione di questo territorio, è essenziale agire in maniera ponderata. Azioni sbagliate – ha specificato - potrebbero infatti addirittura aggravare la situazione. Ecco perché si è deciso, con il supporto dei tecnici, di partire da un'attenta ricognizione per poi passare agli interventi definitivi".

"Il mio pensiero è stato fin dal primo momento per le famiglie coinvolte. Comprendo bene la loro stanchezza ma penso sia incoraggiante sapere che finalmente la macchina è stata avviata. Ringrazio il prefetto Falco per esserci stato vicino fin dal primo momento e insieme a lui tutte le forze dell'ordine che mai hanno mancato di darci il loro supporto fattivo. Grazie all'instancabile lavoro svolto dalla protezione civile nei giorni più difficili. Ora – ha concluso - è tempo di voltare pagina e di guardare con ottimismo al prossimo futuro".