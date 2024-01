"Martedì 30 Gennaio, a distanza di 8 mesi dall'insediamento dell'amministrazione Celentano, torna finalmente in Commissione Ambiente il Piano Antenne. Al riguardo, in qualità di consigliera M5S, pur non essendo membro effettivo di detta Commissione, presenzierò per dare un fattivo contributo finalizzato alla sua approvazione così com'era stato già licenziato dalla medesima Commissione durante l'ultima amministrazione Coletta". Così in una nota, il capogruppo e consigliere comunale del M5S, Maria Ciolfi, l'ex assessore Adriana Calì e l'ex consigliere comunale Gianluca Bono.

"Infatti, come noto, detto Piano è il frutto di un lungo e complesso lavoro di analisi e concertazione che ha visto impegnati l'ex Assessore all'Ambiente Adriana Calì (in quota M5S), l'ex consigliere comunale (M5S) Gianluca Bono e diverse associazioni composte da valenti professionisti. Un Piano pronto per approdare in Consiglio Comunale nel luglio del 2022, poiché già approvato dalla Commissione Ambiente con il voto favorevole e trasversale di tutte le forze politiche, incluso quello dell'attuale Sindaca Matilde Celentano. Un Piano fondamentale per la tutela della salute pubblica che, purtroppo, è rimasto vittima del commissariamento del Comune avvenuto l'11 luglio 2022. Latina, capoluogo di provincia e seconda città del Lazio, non può permettersi di rimanere ancora orfana di un fondamentale strumento di pianificazione e regolamentazione delle emissioni elettromagnetiche dei ponti radio telefonici, soprattutto alla luce del recente scellerato incremento delle soglie limite varato lo scorso 31 dicembre dal Governo Meloni. Abbiamo il dovere di tutelare la salute dei nostri concittadini e l'ambiente in cui viviamo poiché, senza un Piano antenne comunale, continueremo ad assistere alla proliferazione incontrollata di ponti radio anche in aree sensibili o vincolate".