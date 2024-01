Il Comune di Ponza ha affidato i lavori per mettere in sicurezza le zone colpite dagli eventi atmosferici straordinari nei giorni che andarono dal 28 ottobre al 4 novembre del 2018 in concomitanza con le criticità si sono verificate su tutto il territorio della regione Lazio. Enormi furono i danni causati alla viabilità, all'erosione del suolo e disagi alla popolazione con condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Le situazioni più gravi si registrarono nella zona ex Samip, dove si verificarono danni alle condotte fognarie, erosione e ostruzione ai canaletti di deflusso oltre ai dissesti del manto stradale. Questo luogo pubblico – secondo quanto afferma la determina del responsabile del settore Lavori pubblici, Pasquale Sarao - ha bisogno di un urgente intervento di messa in sicurezza, nonché soluzioni volte alla sua funzione identitaria. A questo scopo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, il responsabile del settore ha determinato di procedere all'affidamento diretto, alla ditta Costruzioni Edili Aprea Ilario. Ad essa viene demandato il compito di svolgere interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di quel territorio del Comune di Ponza che aveva subito disastri a seguito degli eventi atmosferici del 2018 - EX SAMIP e che prevedono una spesa di 155.499,34. La notizia dell'affidamento dei lavori è stata comprensibilmente accolta da quelle famiglie che abitano nella zona ma anche da tutti gli isolani che per vari motivi, utilizzano le strutture stradali e pubbliche del territorio martoriato dall'inclemenza climatica di sei anni fa.