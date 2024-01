"Giudico positivamente la valorizzazione dei prodotti a Km0 come il latte fresco. La presentazione del nuovo bando 'Fresco Lazio' è sicuramente un elemento di grande rilievo. Apprezzo il lavoro svolto dall'assessore Giancarlo Righini, che ringrazio per la sensibilità dimostrata su questi temi. Credo in particolare nell'importanza di lavorare sulla promozione, di sostenere l'esclusività, affiancando misure strutturate per difendere l'economia, il Made in Italy, il nostro territorio e la produttività di questa regione a tutti i livelli di filiera. La Regione Lazio intende affiancare tutte le attività commerciali, dai piccoli negozi alla grande distribuzione, per incentivare la vendita del latte fresco prodotto nel territorio regionale. Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria di tre milioni di euro, di cui due destinati soltanto ai codici Ateco che non siano ipermercati, supermercati e discount di alimentari. Il contributo è a fondo perduto e sarà pari al 50 per cento della spesa effettuata esclusivamente per l'acquisto di latte fresco vaccino lavorato e trasformato nel territorio laziale. In termini di filiera, rappresenta un'opportunità diversa rispetto a come era stato concepito in passato, perché favorisce il consumo in tempi veloci e allo stesso tempo sostiene la produzione. Il bando sarà accompagnato anche da una campagna di promozione per il consumo del latte fresco. Si tratta di un bando che vuole sostenere le attività che utilizzano e somministrano il latte fresco del Lazio. Sono state promosse due misure: il sostegno al prezzo di acquisto e l'altra riguarda una campagna di comunicazione sulla qualità del latte fresco che deve incentivare i consumi. Si tratta di interventi che daranno l'effetto desiderato. Sono convinto che questa sinergia produrrà effetti molto positivi. C'è la possibilità di unire una grande filiera, dagli allevatori ai produttori fino alla grande distribuzione".

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Ambiente e Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio