Iniziano le grandi manovre per la composizione delle liste per le elezioni provinciali. Le prossime due settimane saranno quelle determinanti per i partiti per scegliere i nomi giusti sul territorio per le elezioni in programma il 10 marzo prossimo. Nel capoluogo pontino già si comincia a lavorare e i partiti provano a stringere intese per arrivare assieme al voto.

Le Civiche pontine, ad esempio, saranno nuovamente della partita e stanno lavorando per mettere insieme anche M5S e Azione. Dal capoluogo il nome su cui probabilmente si punterà è quello di Floriana Coletta. Numeri alla mano, solo coi voti dei consiglieri di Latina, potrebbe farcela. Il Partito democratico dovrebbe invece puntare su Leonardo Majocchi. I quattro consiglieri del capoluogo lo sosterranno e così anche la consigliera di Aprilia. Voti che dovrebbero essere sufficienti a farlo eleggere. Ricordiamo infatti che alle provinciali vige il sistema del voto ponderato, per il quale le preferenze espresse da Latina pesano il doppio di quasi tutti gli altri comuni del territorio.

Nel centrodestra i riflettori sono puntati in particolare su Fratelli d'Italia. Ufficialmente non si è ancora iniziato a parlare delle candidature, oggi però è in agenda una riunione del coordinamento provinciale appena rinnovato ed è probabile che qualcosa inizi ad emergere. Non è comunque un mistero che ci sono diversi consiglieri comunali che ambiscono alla candidatura. Tra loro ci sono ad esempio Renzo Scalco, Serena Baccini o Valentina Colonna. In Forza Italia s'è iniziato a discutere del tema nei giorni scorsi col nuovo coordinatore Peppe Di Rubbo. L'idea è candidare Fausto Furlanetto. Nella Lega invece si avanza il nome di Federica Censi. Occhio poi all'Udc che potrebbe fare squadra con Decisamente Latina, il nuovo gruppo che fa capo a Enzo De Amicis.