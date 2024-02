Convocare una commissione al fine di definire in modo trasparente i criteri dell'avviso pubblico per l'affidamento del Tennis club nel parco Falcone e Borsellino. La richiestain vista della predisposizione del bando per l'affidamento arriva dalla consigliera del Partito democratico, Daniela Fiore. «La commissione preposta – afferma Fiore - sarà incaricata di stabilire i criteri della concessione assicurandosi che siano equi, trasparenti e orientati all'eccellenza nella gestione dell'impianto. Inoltre, saranno definiti chiaramente i requisiti d'idoneità del gestore, garantendo che siano basati sulle competenze e sull'esperienza nel settore, piuttosto che su considerazioni di carattere politico. L'obiettivo finale è garantire una gestione efficiente e di qualità per il beneficio della comunità e degli appassionati di tennis nella regione. In attesa dell'inizio dei lavori al Parco Falcone e Borsellino, diventa cruciale focalizzarsi sull'importante questione dell'affidamento dei campi da tennis, parte integrante dell'area in questione. Questo avviso pubblico per l'affidamento rappresenta una salvaguardia contro eventuali perdite finanziarie per coloro che pagano canoni di locazione significativi per praticare attività sportiva, offrendo al contempo un elemento di garanzia per i professionisti che intendono usufruire di questa struttura».