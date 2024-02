"Anche perché – riprende il gruppo dem - a Latina è presente una comunità numerosa di ragazze e ragazzi che praticano la disciplina sportiva dello skateboarding e che da anni chiedono uno spazio adeguato ad allenarsi. Sarebbe importante che la giunta Celentano – concludono – proseguisse, secondo il principio della continuità amministrativa, per mantenere la parola che il nostro ente ha preso nei confronti di tutti questi ragazzi e di tutte queste ragazze".

"Il progetto – spiegano – era stato finanziato nel bilancio di previsione 2021-2023 ed inserito nel Piano triennale delle Opere Pubbliche. L'allora amministrazione, infatti, aveva individuato un'area idonea per la costruzione dell'opera: il Parco Santa Rita (Parco Europa) che insiste nello spazio tra l'Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini ed il centro commerciale Latina Fiori. Ne sono poi seguiti gli atti che avevano approvato il progetto di fattibilità e, poi, il progetto definitivo ed esecutivo. Insomma: l'iter amministrativo è avviato e, considerando che il Comune di Latina si è impegnato negli anni a realizzare strutture ludiche e ginniche nei parchi comunali, sarebbe decisamene opportuno dare esecuzione al progetto".

"Chiediamo di sapere se il progetto dello Skate Park sia ancora previsto nella programmazione del Comune di Latina. Quindi, poiché durante l'ultima Commissione Sport è emerso il pericolo che il progetto possa essere definanziato, se verrà realizzato ed in quali tempistiche". A chiederlo è il gruppo consiliare del PD Latina – Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi – che in una nota fa sapere di aver protocollato una interrogazione a risposta immediata all'assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Carnevale.

