"Solo nel 2021 la scelta di presentare il simbolo di Fratelli d'Italia alle amministrative setine era stata additata da molti come un azzardo. Parliamo di un Comune storicamente roccaforte della sinistra dove solitamente si confrontano peraltro liste civiche. Invece in quell'occasione Fratelli d'Italia sfiorò l'8% dei consensi. Oggi, a due anni di distanza, possiamo dire di poter contare su di una comunità coesa, con più di 200 iscritti militanti e una sede dove questi giornalmente possono incontrarsi e confrontarsi per programmare le prossime azioni politiche". Questo il commento del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Latina, Senatore Nicola Calandrini, all'indomani dell'inaugurazione del circolo di Corso della Repubblica.

"Quella di domenica è stata la festa di una comunità. Ho visto donne e uomini provenienti da tutta la provincia arrivare a Sezze per congratularsi con il portavoce Mario Sagnelli e tutta la sua squadra di lavoro per l'eccezionale risultato raggiunto. Il partito si conferma coeso, come ha dimostrato la presenza, in platea, di dirigenti provinciali quali, tra gli altri, Antonio Fiacco e Alessandro Aielli. Segno inequivocabile di un gruppo di lavoro che non conosce personalismi e che indossa una sola maglia, quella di Fratelli d'Italia. L'apertura di domenica è rappresentativa di un partito che non apre sedi elettorali ma sezioni, un movimento che vuole stare tra la gente e lavorare per la propria comunità giorno per giorno. Un vecchio modo, sano, di fare politica che si era perso nel tempo e che invece Fratelli d'Italia ha dimostrato essere ancora possibile e anzi necessario".