Il Partito Democratico boccia boccia il governo della Regione Lazio e l'amministrazione comunale di Aprilia. Ieri all'Hotel Enea i dirigenti dem si sono ritrovati per fare il punto sul primo anno della giunta Rocca, ma soprattutto sulle iniziative intraprese all'opposizione in questi 12 mesi. Nel corso del dibattito, moderato dal giornalista Riccardo Toffoli, è uscita un'analisi a tutto tondo sul governo regionale e locale. Dalla sanità, all'agricoltura fino alle periferie i giudizi del Pd sono stati negativi. «Il centrodestra in Regione sta riportando le lancette al 2011, tendono a smantellare la sanità pubblica - afferma il consigliere regionale Salvatore La Penna - dando 30 milioni di euro agli istituti privati che invece potevano essere investiti nel pubblico, ma soprattutto vediamo che questa Regione, nelle sue leve decisionali, è lontana dei problemi dell'area nord della provincia di Latina. Faccio un esempio: solo oggi il Consiglio regionale ha approvato una mia mozione per il finanziamento della legge 6, lo strumento per il recupero igienico-sanitario delle borgate di alcuni Comuni del Lazio, tra i quali Aprilia. Peccato che la giunta Rocca non abbia previsto un euro per questa legge nel bilancio 2024, bocciando un mio emendamento, né dopo con i fondi di coesione sociale. Ora questa mozione impegna la Regione a finanziare la legge nel 2025, dobbiamo lavorare anche ad Aprilia affinché ciò avvenga».

Il segretario provinciale del Pd, Omar Sarubbo, ha invece sottolineato l'importanza di riuscire a ritrovare lo "spirito coalizionale" in vista delle Europee e dei prossimi appuntamenti elettorali, perché solo in questo modo si potrà tornare alla guida della Regione e del governo nazionale. «Dobbiamo uscire da questo congresso permanente perché, usando un paragone calcistico, non dobbiamo mai dimenticare - dice Sarubbo - che l'obiettivo è fare gol nella porta dell'avversario. Sono molto preoccupato perché ci troviamo di fronte a una destra sfrontata, storicamente molto abile a proliferare quando c'è rabbia e perdita della speranza tra i cittadini. Eppure questa destra in Regione non ha fatto quasi nessun atto da quando è al governo, se non la legge di bilancio. Dunque noi dobbiamo fare la sinistra ma non da soli, a livello coalizionale. Dobbiamo essere il perno e costruire una coalizione, perché solo essendo competitivi possiamo tornare a vincere». Dei temi locali hanno invece parlato la consigliera comunale Gloria Mastrocicco e il segretario del Pd Aprilia, Alessandro Cosmi. «Ci rapportiamo - ha detto Mastrocicco - con una maggioranza confusa, che dopo otto mesi ancora non ha convocato alcune commissioni, le convocano solo su nostro impulso, mentre spesso in Consiglio assistiamo a silenzi tombali, con un dibattito azzerato. E mi fa ridere che si preoccupino di un mio post su facebook quando invece il Comune rischia il dissesto finanziario». Cosmi ha invece sottolineato che: «non siamo inglobati ma alleati con le forze civiche, una scelta fatta non solo da noi ma anche da Azione e Italia Viva per costruire insieme ai civici un percorso che potesse risultare vincente alle elezioni 2023. E ci siamo andati vicini, mentre in altri Comuni la sinistra ha perso 70 a 30. Siamo convinti che con lealtà si potrà proseguire questo percorso».