Terremoto in Comune a Pomezia. Hanno rassegnato le dimissioni Luigi Lupo, assessore per i servizi Demografici, Turismo, Spettacolo, Cultura, Musei, Mobilità e Trasporti, e Nicolò Barone assessore i Lavori Pubblici e Sport, si sono dimessi. Si tratta di un duro colpo alla Giunta Felici.

"Ringrazio i due assessori per il lavoro svolto per la nostra città con grande senso di responsabilità e dedizione in questi otto mesi - ha sottolineato lo stesso sindaco Veronica Felici - Durante questo periodo ho apprezzato le loro doti umane e professionali, messe a disposizione del bene comune con grande disponibilità".

E intanto prendono voce le opposizioni che invitano il primo cittadino a passare la mano.