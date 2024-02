Fermano un'auto e identificano il conducente, è così che gli agenti della Polizia stradale hanno scoperto che l'uomo che avevano fermato al chilometro 44 e 900 della Pontina, era destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità francesi.

Tutto è iniziato durante una delle consuete attività di controllo del territorio e in particolare della viabilità sulla via Pontina da parte degli agenti del Distaccamento apriliano. Gli agenti hanno notato una vettura e hanno deciso di identificarne il conducente. Documenti in regola, così sembra anche quelli della vettura, ma poi qualcosa ha cambiato il destino del 37enne italiano, residente in zona, ma di origini slave. Dalla banca dati internazionale infatti, è merso un ordine di cattura internazionale richiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria francese che aveva condannato l'uomo, G.R. e alcuni altri sodali, ritenuti membri di un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di furti e rapine avvenute nella primavera del 2023 in terra Francese. Grazie al fiuto degli agenti di via Belli, l'uomo è stato trattenuto e quindi trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.