"Il movimento Fare Latina esprime il proprio plauso al sindaco di Latina Matilde Celentano per aver indetto la Conferenza dei sindaci sulla Sanità, che si terrà lunedì 26 febbraio nell'aula consiliare del Comune, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - così in una nota il mobimento politico - La sensibilità mostrata dal sindaco su questo tema così importante per la cittadinanza è motivo di apprezzamento da parte di tutto il movimento, che ha a cuore il benessere e la salute dei cittadini".

"L'incontro sarà un importante momento di confronto e di dialogo tra i vari attori coinvolti nel sistema sanitario locale e regionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni efficaci per migliorare i servizi sanitari offerti alla comunità - prosegue la nota - La programmazione ospedaliera per il periodo 2024-2026 nella provincia di Latina è un argomento sensibile, visto il grande numero di abitanti della zona e la necessità di fornire a tutti le migliori possibilità per le cure oltre all'implementazione di nuovi posti letto. Il movimento Fare Latina si impegna a continuare a sostenere e collaborare con le istituzioni per garantire a tutti i cittadini un accesso equo e di qualità ai servizi sanitari. Soddisfazione nei confronti del sindaco Celentano da parte di tutto il movimento per il suo impegno e la determinazione nel promuovere iniziative concrete a beneficio della salute di tutti i cittadini di Latina e della sua provincia".