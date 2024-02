Il Partito Democratico si smarca dall'opposizione civica in vista delle Provinciali, confermando che la consigliera comunale Gloria Mastrocicco voterà un candidato del Pd e non la lista Civiche Pontine alle elezioni di secondo livello in programma il 10 marzo. Una notizia non così scontata, quantomeno ad Aprilia dove i dem possono vantare una consigliera comunale eletta però con la lista civica Caporaso e non con il Pd, che alle Amministrative del 2023 scelse di non presentare il proprio simbolo come condizione per confluire nella coalizione civica. A spiegarlo in maniera chiara sono stati il segretario provinciale Omar Sarubbo e la stessa consigliera a margine dell'assemblea pubblica del Pd convocata mercoledì all'Enea Hotel per illustrare un anno di opposizione in Regione Lazio. «La lista Civiche Pontine che esiste in Provincia non può certo essere annoverata nel concetto di civisimo pontino, visto che al suo interno ci sono esponenti di Azione, Italia Viva e M5S. Una contraddizione evidente che va segnalata. Detto questo - spiega Sarubbo - le Provinciali di secondo livello sono più un'opera di ingegneria politica che elettorale visto che votano solo i consiglieri comunali, perciò un partito può sapere già in partenza la sua forza. Il nostro obiettivo è eleggere due consiglieri provinciali del Partito Democratico e non ci poniamo la domanda se siano di Aprilia, Cisterna o Spigno Saturnia, perché partiamo dal presupposto che gli eletti del Pd votano il Pd. Perché siamo legati da un patto di appartenenza, di tessera, che ci permette di fidarci l'uno dell'altro. Qui ad Aprilia c'è stata un'eccezione con il partito che è confluito in una lista civica alle elezioni del 2023, la direzione provinciale accettò di non presentare il simbolo sulla base di una spiegazione convincente del segretario cittadino, perché si intravedeva l'opportunità di vincere insieme all'amministrazione comunale uscente, malgrado le criticità esistenti. Ci venne chiesto, a noi come ad altri, di partecipare senza simbolo perché lesivo nella raccolta del consenso: la sconfitta però è arrivata comunque, con molta probabilità eravamo molto meno lesivi di quanto qualcuno pensava. Abbiamo accettato di stare al gioco eleggendo una giovane e brava consigliera, sulla quale stiamo investendo e che adesso ricopre un ruolo nell'assemblea regionale del Pd. L'obiettivo è normalizzare il quadro politico ma per farlo ci vorrà tanto lavoro». Sintetica ma lapidaria è stata la dichiarazione in merito di Gloria Mastrocicco, che ha fatto capire che voterà il Pd anche se nelle Civiche Pontine dovesse candidarsi un consigliere comunale di Aprilia (si fanno i nomi di Davide Zingaretti o Davide Tiligna). «Non c'è dubbio che alle Provinciali - ha detto Mastrocicco - seguirò la lista del Partito Democratico».