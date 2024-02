Anche dalla maggioranza arriva una dura critica all'opposizione dopo le parole della consigliera Gloria Mastrocicco che annunciato il suo voto per il Pd alle elezioni provinciali. A parlare è il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia (Edoardo Baldo, Matteo Grammatico, Daniela Di Lorenzo e Vincenzo La Pegna), spiegando come l'intervento della dirigente dem svela come dietro ad Aprilia Civica si celi la sinistra. «A Carnevale cade la maschera civica. Le dichiarazioni della consigliera comunale Gloria Mastrocicco, insieme all'analisi politica proposta dal segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo, ci appaiono chiare e svelano esattamente - scrivono - quello che tutti noi diciamo da mesi: non esiste nessuna coalizione civica, ma un gruppo di partiti di sinistra ai quali è stato chiesto di non presentare il simbolo perché lesivo nella raccolta del consenso. Per l'intera campagna elettorale abbiamo assistito a continui attacchi da parte dell'attuale opposizione, sia verso i partiti che verso il concetto stesso di partito, lasciando che passasse un messaggio negativo e minaccioso nei riguardi della gestione pubblica quando oggi, in modo candido, il segretario provinciale del Pd, scoprendo le carte, pare ammettere che la coalizione civica, Azione e il Pd, abbiano preso in giro la città nel tentativo di scansare la possibilità di perdere voti». Per questo i consiglieri di Fratelli d'Italia attaccano la minoranza. «Non è la prima volta che Gloria Mastrocicco si esprime in nome e per conto del Pd, ma la posizione assunta nei confronti delle prossime provinciali, fa comprendere ancora meglio il suo orientamento politico, come se non bastasse - dice - la candidatura alle Regionali e l'incarico nel direttivo regionale. Una copia di quello che è successo in Azione con il consigliere Davide Zingaretti. Oggi è palese che l'ultima tornata elettorale è stato uno scontro fra il centrosinistra e il centrodestra».