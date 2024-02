La decisione della consigliera comunale Gloria Mastrocicco di votare il Pd alle elezioni provinciali crea divisioni all'interno dell'opposizione. La scelta della dirigente del Partito Democratico è stata contestata da alcuni esponenti di Aprilia Civica nell'ultima riunione di coalizione che si è svolta nei giorni scorsi, perché spacchettare i 9 voti a disposizione della minoranza (alle Provinciali votano solo i consiglieri dei 33 Comuni) vorrebbe dire aver meno possibilità di eleggere un candidato di Aprilia, che la minoranza intende presentare nella lista Civiche Pontine. E tra le voci critiche nella riunione di coalizione c'è stata quella di Vincenzo Giovannini, segretario provinciale di Italia Viva e primo dei non eletti di Aprilia Città Civica, che spiega i motivi per i quali a suo giudizio la dirigente dem sta commettendo un errore. «Personalmente la scelta di Gloria Mastrocicco di votare il Partito Democratico mi lascia perplesso, chiaramente si tratta di una sua decisione ma a mio modesto parere sta sbagliando, è quello che gli ho detto nella riunione di coalizione di alcuni giorni fa. Non dobbiamo dimenticare - afferma Giovannini - che l'esponente del Pd alle Amministrative del 2023 è stata eletta con la lista Caporaso, che al suo interno conteneva candidati dem e di Azione. Io ero contrario a quel tipo di impostazione, perché ritenevo che nella lista della candidata sindaco ci volessero solo esponenti che fossero espressione della società civile, tanto è vero che noi di Italia Viva ci candidammo con un'altra civica. Un anno fa però fummo chiari: a livello locale bisognava rimanere civici, rinunciando ai simboli di partito, mentre a livello regionale e nazionale si sarebbero potuti sviluppare altri discorsi. Ad Aprilia stiamo tutti dentro un progetto civico, non c'è dubbio che se un esponente di Italia Viva fosse stato eletto in Consiglio comunale avrebbe appoggiato le Civiche Pontine».

Ma se nei confronti di Gloria Mastrocicco le critiche sono lievi, molto più duro è il commento di Giovannini contro il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo. «A Sarubbo voglio ricordare che gli accordi fatti alle Amministrative 2023 erano chiari: i consiglieri eletti dovevano restare civici. Adesso - tuona il segretario pontino di Iv - ci dicono che per loro rinunciare al simbolo è stata una scelta sofferta, la verità invece è un'altra: il Pd non era in grado di fare una lista e noi con quell'accordo gli abbiamo dato la possibilità di eleggere un consigliere comunale candidandosi nella lista Caporaso, altrimenti con molta probabilità oggi non siederebbero nell'assise cittadina».