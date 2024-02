Rischia di diventare una grana insidiosa per il Comune il nuovo metodo organizzativo del Project Management che il Comune vuole applicare alla macrostruttura dopo la commissione pianificazione in cui è stata ascoltata l'associazione privata Assirep specializzata nella fornitura di questi servizi. Dopo la richiesta di confronto e di chiarimenti avanzata dalla Fp Cgil che ha chiesto criteri trasparenti ed equi nel gestire eventuali consulenze ora a chiedere chiarezza sono i gruppi di opposizione (Lbc, M5S, Pd, Per Latina 2032) in consiglio comunale. L'opposizione solleva dubbi sull'opportunità di ricorrere a un soggetto esterno, da quanto emerso, senza esperire gara pubblica. «Posta l'esigenza di migliorare il funzionamento della macchina amministrativa alla luce anche della cronica carenza di personale, che tipo di rapporto ci sarebbe tra il Comune e l'associazione Assirep invitata a relazione nell'ultima commissione Pianificazione? - si chiede l'opposizione - di consulenza gratuita? Oltre all'attività di formazione per il personale, che tipo di servizi erogherebbe? E soprattutto, perché proprio ASSIREP e non altre realtà altrettanto riconosciute e competenti?». «È normale che un privato scelto a chiamata diretta dalla politica partecipi al governo della macrostruttura organizzativa?» si chiedono poi i consiglieri comunali di opposizione, rilevando il rischio di un commissariamento della dirigenza ad opera di soggetti esterni. «Come evidenziato anche dal segretario generale Fp Cgil Frosinone Latina, c'è il pericolo di minare l'autonomia dei dirigenti comunali e dei RUP che, per legge, sono i diretti e unici responsabili nella gestione tecnica della macchina amministrativa. Sarebbe utile capire quale rapporto si instaurerebbe tra i dirigenti e l'ASSIREP e quale ruolo avrebbe il direttore generale».

«L'ASSIREP ci è stata presentata nel corso della seduta inizialmente come l'unica associazione professionale accreditata al MISE, poi ne è stata citata una seconda - proseguono - non mettiamo in dubbio l'eccellenza di questa struttura, tuttavia ne esistono diverse altre riconosciute dal Ministero che operano nella promozione della disciplina del project management. Sarebbe più corretto e trasparente interpellare anche queste invitandole in commissione. L'amministrazione conta di farlo?». C'è poi un ultimo aspetto di opportunità politica segnalato dai gruppi di opposizione: «Nell'organico dell'associazione ASSIREP, visionabile sul web, figura come membro del direttivo la consigliera di Fratelli d'Italia Simona Mulè, membro effettivo anche della commissione Pianificazione e promotrice, in commissione, della collaborazione con ASSIREP. È opportuno?». «La maggioranza chiarisca la natura del rapporto con ASSIREP - conclude l'opposizione - e si valuti nelle sedi preposte la reale necessità di tale supporto ai fini di un'ottimizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente».