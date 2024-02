Frattura all'interno del Partito Democratico a San Felice Circeo. Un gruppo di iscritti ha deciso infatti di non rinnovare la tessera creando una vera e propria forma di dissenso all'interno del Pd. Benchè al momento non sia stata diffusa in via ufficiale una nota circa la situazione e le motivazioni che hanno portato alla decisione di non rinnovare la tessera, sono comunque trapelate delle indiscrezioni che raccontano come e perchè il malumore sia maturato soprattutto negli ultimi mesi. Da un lato sarebbe stato espresso disaccordo con le scelte della dirigenza nazionale, in particolare sul coinvolgimento nella guerra in Ucraina, ma anche l'insufficiente impegno del partito nel chiedere la fine dell'attacco israeliano nei confronti dei territori palestinesi.

Tuttavia, l'insoddisfazione espressa dai dimissionari sarebbe riferita in particolare ai rapporti con gli organismi provinciali e regionali del Pd. Cosa ha determinato la frattura? La differenza di vedute su alcune tematiche riguardanti il territorio, nonchè scelte prese dai vertici provinciali e regionali senza considerare la realtà locale. A fare discutere ad esempio, l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico, con la disponibilità di nuove cubature edilizie addirittura a Quarto Caldo, area che fu vittima del famigerato Sacco del Circeo negli anni ‘70. La sinistra di San Felice ha alle spalle un lungo passato di lotta alla cementificazione del territorio posizione che a parere degli ex iscritti non può essere ripensata o annullata in alcun modo da accordi o scelte improvvise da parte degli organi e consiglieri regionali. A diverse richieste di chiarimento non sarebbero arrivate risposte. Altro argomento mal digerito da chi ha scelto di lasciare il partito, l'interrogazione presentata in Regione sull'acquisizione di via delle Batterie che anche in questo caso sarebbe stata presentata senza ascoltare i rappresentanti locali del Pd. Questa almeno la posizione delle persone, tra cui alcuni rappresentanti storici del centrosinistra al Circeo, che hanno deciso di non rinnovare la tessera. Una situazione di forte incertezza quindi che nei giorni scorsi ha portato anche alle dimissioni della Segretaria Valeria Tommasi, che dovrebbero condurre in breve tempo alla convocazione dell'Assemblea Congressuale locale per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo. il gruppo che lasciato il Pd ha comunque fatto sapere che continuerà a sostenere la consigliera comunale Barbara Consalvi, eletta nel gruppo di minoranza "Lista Rita Petrucci", proseguendo il loro impegno a tutela del territorio di San Felice Circeo e della sua economia, sia agricola che turistica.