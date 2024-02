Torna a Latina lunedì 19 febbraio l'ex premier Matteo Renzi. L'occasione è la presentazione del nuovo libro del leader di Italia Viva "Palla al Centro. La politica al tempo delle influencer". L'evento si svolgerà alle ore 18 presso l'Hotel Fogliano di Latina.

Nel testo, edito da Piemme, Renzi rilancia "le battaglie che caratterizzano la sua azione politica, mette al centro i suoi valori e presenta una visione riformista e innovativa".



Nella enews di ieri, la newsletter con cui il senatore Renzi comunica coi suoi follower, ha scritto: "Sono molto felice di annunciarvi che con le classifiche di oggi "Palla al centro" è primo in classifica nella saggistica e terzo in classifica nella classifica generale di tutti i libri venduti in Italia. Non è pazzesco? Vi sono grato davvero per la stima e confesso che questi sono i sondaggi più credibili, quelli che rappresentano la realtà. Del resto le presentazioni sono state una straordinaria manifestazione d'affetto e molto partecipate. Grazie".