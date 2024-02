C'è aria di divorzio tra la Lega e il consigliere comunale Bruno De Luca, che sembra ormai prossimo all'addio al partito. Una rottura in qualche modo prevedibile, visto che la voce circola da diverse settimane ma che si è concretizzata solamente nelle ultime ore con modalità eclatanti.

Il nome del consigliere di maggioranza è infatti comparso tra i candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, la particolarità però è che la sua candidatura compare nella lista di Forza Italia e non in quella della Lega. Un fatto che certificherebbe, in maniera piuttosto clamorosa, il suo addio al Carroccio e il suo contestuale ingresso tra le file degli azzurri.

Tuttavia il condizionale in questo caso è d'obbligo perché la lista dei candidati di Forza Italia non è ancora ufficiale e verrà depositata solo oggi, non si possono dunque escludere sorprese come per esempio un tentativo in extremis della Lega di ricucire il rapporto con il consigliere, per capire se è possibile evitare la rottura.

Di certo però su questo passaggio venisse confermato si determinerebbero nuovi equilibri all'interno della maggioranza Principi, visto che la pattuglia di Forza Italia si rafforzerebbe passando a tre consiglieri e diventando di fatto il secondo gruppo più numeroso in Consiglio (in coabitazione con la lista civica Aprilia 2023) dopo Fratelli d'Italia. Di contro invece la Lega rimarrebbe con il solo Giovanni Raffa nell'assemblea cittadina, un riposizionamento di forze all'interno dell'aula consiliare che comunque non dovrebbe creare problemi di stabilità all'amministrazione comunale. Tuttavia di certo non c'è ancora nulla, perché fino a quando non saranno consegnate le liste ci potrebbero essere ripensamenti o sorprese dell'ultimo minuto.