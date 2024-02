Adesso è ufficiale: il consigliere comunale di Aprilia Bruno Luca e passa con Forza Italia, candidadosi alle elezioni provinciali di secondo grado con la lista degli azzurri. La conferma è arrivata questa mattina quando Fi ha ufficializzato i candidati che correranno per il rinnovo del Consiglio provinciale (votano solo i consiglieri dei 33 Comuni della provincia) in programma domenica 10 marzo, tra questi c'è anche De Luca che in questo modo ha sancito la rottura con il Carroccio. Resta adesso da capire cosa farà De Luca nel Consiglio comunale, ovverò se aderirà direttamente a Forza Italia oppure passerà al gruppo misto. Di certo con questa mossa cambiano gli equilibri all'interno della maggioranza, visto che la Lega resta con un solo consigliere (Giovanni Raffa) nell'assise cittadina.