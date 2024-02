Con cinque liste, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ‘Prima la provincia di Latina', Pd e Civiche Pontine e 47 candidati, è partita ufficialmente la campagna elettorale tra sindaci e consiglieri per il rinnovo del consiglio provinciale. Una campagna elettorale atipica che si giocherà alla ricerca dei voti degli indipendenti o degli indecisi o dei delusi degli altri partiti, perché, come è noto, è legata a una elezione di secondo livello e a votare non sono i cittadini bensì gli eletti, ossia sindaci e consiglieri comunali della provincia di Latina). Un metodo fortemente criticato dal capogruppo di Forza Italia in consiglio Mauro Anzalone che sarà uno dei consiglieri che potrà votare a Latina.

«Nel mese di Marzo, si andrà al voto per rinnovare il consiglio provinciale. Ma non saranno i cittadini a scegliersi chi rappresentarli in via Costa ma.. i consiglieri comunali della provincia pontina - scrive Anzalone - questo grazie all'ultimo regalo dell'ex premier Renzi e del l'ex ministro Delrio. La trovo personalmente aberrante la cosa che a scegliere i consiglieri provinciali, siano i consiglieri comunali dei vari comuni nella nostra provincia. Oggi gli enti provinciali sono svuotati di gran parte delle funzioni più importanti». Secondo Anzalone «al voto devono tornare i cittadini, lo dice la Costituzione, come si deve fare nella stragrande maggioranza dei Paesi a trazione democratica». «Questa modalità di voto fa allontanare ancora di più i cittadini della politica perché è incredibile il fatto che ad eleggere dei consiglieri siano altri consiglieri - prosegue Anzalone - per fortuna sembra che dal 2025 grazie alle forze parlamentari che hanno cambiato la legge, saranno gli elettori a votare per il Presidente della propria provincia e per i propri consiglieri entrando nell'urna e scrivendo la propria preferenza. Per fortuna questa buffonata delle elezioni provinciali in modalità ponderata, verrà superata l'anno prossimo da una nuova che riporterà dopo alcuni anni gli elettori a scegliersi i propri rappresentanti provinciali».

n giudizio senza appello, dunque ma che si sofferma anche sulle candidature di Forza Italia. Forza Italia punta anche sulla rielezione al consiglio provinciale del sindaco di Formia Gianluca Taddeo e sembra sosterrà in modo incisivo anche il consigliere comunale di Gaeta Luca Gallinaro. E Latina? «Nel capoluogo Forza Italia si sta spendendo con tutto il partito per Fausto Furlanetto - spiega Anzalone - che è una persona di grande esperienza in politica e nel nostro territorio, sarà dura perché sono tanti gli aspiranti a un posto in consiglio dal Nord al Sud della provincia, ma ci impegneremo per questo traguardo. E' importante che Forza Italia abbia un rappresentante di Latina nell'assise di via Costa».