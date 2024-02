L'istituto comprensivo Toscanini diventa capofila del progetto Erasmus e ospiterà in questi giorni il dirigente scolastico e una professoressa del CEIP Los Morales, una scuola di Malaga. La delegazione spagnola arrivata ieri resterà in città fino a domani (23 febbraio) per conoscere gli ambienti e le attività in cui saranno coinvolti i loro alunni a maggio. I due ospiti saranno portati in visita ai Giardini di Ninfa, alla tenuta Calissoni-Bulgari e a Roma, mentre domani alle 9.30 la delegazione di Malaga sarà ricevuta a in aula consiliare dal sindaco Lanfranco Principi e dai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. «Si tratta - spiega la scuola - di una grande occasione di incontro per acquisire conoscenze di inestimabile valore sociale e culturale».

In questa sede l'Ic Toscanini presenterà il progetto Erasmus+ "New Methods and Technologies for the post pandemic School Education System to counter learning obstacles", un programma nel quale le scuole europee partecipanti collaborano in progetti con tematiche di comune interesse. Il progetto dell'istituto comprensivo Toscanini si sviluppi su due argomenti differenti: il modulo "Integrated methods for teaching" incentrato sulla formazione del personale della scuola per promuovere la transizione digitale nella scuola Primaria e Secondaria, favorendo lo sviluppo di metodologie e strumenti con difficoltà nell'apprendimento legate alla concentrazione o attenzione, allo sviluppo del linguaggio o all'elaborazione di informazioni visive e uditivo e il modulo "Technological Tools for Learning Obstacles post Covid" che" si svilupperà il prossimo anno scolastico a livello nazionale e internazionale e prevede corsi e aggiornamenti sull'utilizzo delle attuali tecnologie applicate ai disturbi dell'apprendimento degli studenti.