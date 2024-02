Risarcimenti a favore delle aziende danneggiate dalla moria del k iwi. La Regione Lazio nei giorni scorsi ha comunicato il via libera per la trasmissione al Ministero della declaratoria per i danni causati dalla Moria del Kiwi, che anche sul territorio di Aprilia ha provocato danni ingenti alle colture di kiwi giallo, verde e rosso.

L'importo stanziato ammonta a 215.267.099,60 €, di cui 113.103.000 euro spetteranno alla provincia di Latina per le produzioni agricole e 41.819.539 euro per le strutture aziendali.

Il Comune di Aprilia era stato il primo a dedicare un Consiglio Comunale sul tema e ad affrontarlo sia attraverso l'impegno di trasmettere le segnalazioni dei danni subiti, sia mediante un canale continuo di comunicazione con la Regione Lazio.

"La delibera approvata dal consiglio comunale – sottolinea l'assessore alle attività produttive Carola Latini – è la prova di quanto sia importante per noi rispettare gli impegni presi. Durante gli incontri in assessorato la premura è stata quella di ascoltare le esigenze degli imprenditori, fare da tramite tra la Regione e gli operatori e cercare di ottenere con loro e per loro un risultato. La sinergia tra gli enti e la collaborazione instaurata con l'Assessore Regionale Giancarlo Righini e con il vicepresidente della Commissione Agricoltura Vittorio Sambucci, sono state uno strumento importante per dare riscontro alle richieste legittime dei coltivatori di un prodotto fondamentale per l'economia locale".