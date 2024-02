L'Altra Faccia della Politica lancia un messaggio in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Laina in programma il 10 marzo. Elezioni di secondo livello, per le quali saranno chiamati al voto solo i sindaci e i consiglieri comunali dei 33 Comuni pontini. Perciò L'Altra Faccia, che ad Aprilia può contare sulla consigliera comunale Francesca Barbaliscia, lancia un'indicazione rispetto all'identikit del candidato che intenderanno sostenere. "Stiamo consolidando un percorso sul territorio – spiega il presidente Francesco Locicero – il nostro lavoro è incentrato sulle persone, sulla realtà territoriale e non su appartenze partitiche. Ribadiamo l'indipendenza del nostro gruppo. Le scelte degli elettori, sindaci e consiglieri comunali, confidiamo siano fatte nell'interesse del territorio che rappresentano. Il nostro impegno è per vivere il territorio, cercando di essere al servizio della comunità. La politica, ricordiamo: è questo, è il mezzo per riuscire a risolvere le problematiche che coinvolgono le persone. Partiamo dalle persone per poi arrivare alle rappresentanze istituzionali che siamo liberi di scegliere dopo attenta valutazione. Per essere credibili dobbiamo agire in modo coerente liberi da altre dinamiche".