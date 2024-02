Arriva a Latina il generale Roberto Vannacci, autore del discusso libro "Il mondo al contrario". Domani, 28 febbraio, alle ore 17,30, il generale sarà al circolo cittadino di Latina per un appuntamento organizzato dall'associazione Enrico Mattei guidata dal presidente Carlo Battaglia. Ad intervistarlo, il direttore di Latina Oggi Tonj Ortoleva.

Sarà la prima uscita pubblica di Vannacci dopo le notizie relative alle due inchieste che riguardano il generale. La prima è legata alla rendicontazione di spese effettuate quando era in Russia per conto dell'Esercito. Le accuse sono di peculato e truffa. La seconda inchiesta invece è della procura di Roma e se n'è avuta notizia solamente ieri. In questo caso al centro dell'indagine c'è proprio il libro "Il Mondo al contrario": in seguito a delle denunce presentate da alcune associazioni e che hanno a oggetto alcune affermazioni presenti nel testo, Vannacci sarebbe indagato per istigazione all'odio razziale.

Il generale avrà l'occasione dunque di parlare pubblicamente di queste vicende ma anche dell'ormai sempre più probabile impegno in politica. Si parla di lui, infatti, come di un candidato alla elezioni europee per la Lega. Inoltre il generale potrebbe dare qualche anticipazione in merito a un nuovo libro a cui sta lavorando da qualche mese. Insomma, molta carne al fuoco.