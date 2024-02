Uno spettacolo teatrale fatto di politica. E' la trovata del parlamentare europeo Nicola Procaccini per lanciare la sua ricandidatura all'europarlamento. Cinque date nelle cinque province del Lazio per spiegare agli elettori cosa è stato fatto in questi primi cinque anni, come funzionano le istituzioni europee e poi quali sono le prospettive per i prossimi cinque anni.

Uno spettacolo teatrale di politica e musica, pensieri e rime. E' l'originale strumento scelto dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, per trasmettere la sua idea di Europa e come Fratelli d'Italia intende cambiare l'Unione Europea.

Lo spettacolo toccherà tutte le province del Lazio e nel titolo, "Cronache dal ventre della balena live", richiama gli appuntamenti settimanali con cui da Bruxelles, negli ultimi cinque anni, Procaccini ha informato i cittadini sui social circa la sua attività di europarlamentare. Sottolineando le grandi difficoltà e le contraddizioni di un elefantiaco sistema burocratico che tende a stritolare e inghiottire tutto, proprio come un enorme ventre di balena.

In scena anche musicisti e contributi video, mentre sul palco insieme a Nicola Procaccini anche vari ospiti: giornalisti, esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura, rappresentanti politici e istituzionali.

Si inizia sabato 2 marzo al teatro D'Annunzio di Latina (ore 18, ingresso gratuito fino a esaurimento posti), per poi toccare Viterbo (7 marzo), Frosinone (16 marzo), Rieti (2 aprile) e finire a Roma (18 aprile).

L'europarlamentare pontino inizia la sua avventura elettorale proprio da Latina. Qui, un mese fa, lanciò la candidatura. Il 2 marzo invece darà il via a questo tour teatrale. un modo nuovo di fare politica, di raccontare l'esperienza che si è formata sui banchi del parlamento europeo. Per Procaccini l'obiettivo non è solo confermare il proprio seggio ma aiutare Fratelli d'Italia e i conservatori europei ad essere sempre più forti e rappresentativi negli emicicli di Bruxelles e Strasburgo.