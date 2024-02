"In accordo con i colleghi di partito e con i suoi vertici locali ho deciso di dimettermi dal ruolo di presidente della Commissione Pianificazione e Programmazione Strategica del Comune. Sono il candidato di Latina, per Fratelli d'Italia, alle prossime elezioni provinciali: si tratta di un ruolo che vorrò ricoprire con il massimo impegno e professionalità e per fare ciò, per senso di responsabilità, mi sono convinto a fare un passo indietro nella guida della Commissione. Rivestire entrambi i ruoli non mi avrebbe permesso di seguire con la giusta dedizione entrambe le attività". Questa la dichiarazione del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Renzo Scalco che questa mattina ha formalizzato le sue dimissioni

"Ringrazio Renzo Scalco, a nome di tutta Fratelli d'Italia, per il prezioso lavoro svolto in questi mesi – il commento del capogruppo in consiglio comunale Cesare Bruni – il suo è stato davvero un gesto di assoluto rispetto nei confronti dell'istituzione che rappresenta e del ruolo che riveste. Sono certo che saprà dare un impulso positivo in Consiglio Provinciale, portando anche in quell'assise la caparbietà e la concretezza che caratterizza la sua azione e quella di FdI in Consiglio Comunale. Tutto il gruppo consiliare, peraltro, è concorde nell'indicare il Consigliere Serena Baccini quale successore alla presidenza della Commissione Pianificazione e Programmazione Strategica. Credo anche questo sia un segnale importante per la politica cittadina, che dimostra di saper premiare i giovani meritevoli e che si impegnano per il bene della collettività".