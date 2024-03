La consigliera comunale di maggioranza Sonia Bianchi entra nella Lega. Lunedì 4 marzo alle ore 17, presso il ristorante Bella Napoli in via dei Lauri 85 si terrà la conferenza stampa di presentazione per l'ingresso nel partito della Lega della consigliera di Aprilia Eletta nel 2023 e capogruppo della lista Aprilia 2023, Sonia Bianchi ha scelto di aderire alla Lega rafforzandone così la presenza sul territorio apriliano e l'azione in consiglio comunale. In questo modo infatti il gruppo della Lega torna a rafforzarsi dopo l'addio del consigliere Bruno De Luca, che pochi giorni fa ha lasciato il partito per aderire a Forza Italia. All'incontro saranno presenti l'onorevole Giovanna Miele, il coordinatore provinciale Massimo Moni, l'eurodeputato Matteo Adinolfi, l'assessore Elvis Martino e il Consigliere Comunale Giovanni Raffa.