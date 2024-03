Nella giornata di oggi il sindaco Veronica Felici ha nominato come vice sindaco del Comune di Pomezia, Francesca Vittori, già Assessore all'Ambiente, Verde, Decoro Pubblico e Demanio marittimo. "Una nomina importante per la nostra squadra di governo – il commento del Sindaco – che è sempre pronta a migliorare Pomezia. Le persone che ricoprono i vari ruoli all'interno della giunta possono cambiare, ma di certo non cambia la direzione verso la quale vogliamo portare la nostra città, attraverso il cammino intrapreso sin da subito dopo le elezioni amministrative dello scorso maggio: l'attuale squadra di governo ha la mia piena fiducia.

Il lavoro che stiamo facendo quotidianamente come amministrazione per ridare dignità alla nostra città è prezioso e, con l'occasione di questa nuova nomina, ci tengo a condividere con tutta la comunità - come spesso faccio – ciò che sinora la mia amministrazione ha messo in campo per migliorare la vita di tutti i cittadini".