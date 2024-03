La Lega abbraccia la neo arrivata Sonia Bianchi e conferma la massima attenzione per il territorio di Aprilia. Ieri è stato presentato ufficialmente l'ingresso della consigliera comunale, che ha lasciato la lista civica Aprilia 2023-Principi sindaco (con la quale è stata eletta alle Amministrative) per approdare nel Carroccio. «Sentivo la necessità di crescere - ha detto la consigliera Bianchi - perché Aprilia è una città che merita impegno. E in questo senso la preparazione e la conoscenza il territorio sono diventati elementi indispensabili. Ho piena fiducia nei dirigenti della Lega e li ringrazio per essere qui». A fare gli onori di casa sono stati l'eurodeputato Matteo Adinolfi, la deputata Giovanna Miele e l'assessore alla Cultura Elvis Martino, che nei loro interventi hanno confermato il massimo sostegno al sindaco Lanfranco Principi e alla maggioranza. «Per la Lega è una bella giornata - afferma l'assessore Martino - perché nella nostra squadra entra Sonia Bianchi, per me è un motivo d'orgoglio perché da quando ci siamo insediati come Amministrazione si è subito instaurato un buon feeling con la consigliera, anche perché entrambi cerchiamo di risolvere i problemi dei cittadini mettendoci in ascolto. La Lega è come una famiglia. Ci tengo a precisare la piena fiducia al sindaco Principi e a tutta l'amministrazione. Il suo passaggio intende solo migliorare l'operato dell'amministrazione e sono sicuro che questo lo faremo insieme». Parole condivise dalla deputata Miele, che ha rimarcato come questo passaggio miri a rafforzare l'azione dell'esecutivo. «Quando ho comunicato al primo cittadino la scelta di Sonia Bianchi ho spiegato che questo è un passaggio fatto in armonia, per il bene dell'Amministrazione e del partito. E' il trionfo - commenta Miele - della politica come piace a noi, perché fare politica nei partiti aiuta a crescere, a migliorare, a fare di più e meglio. Siamo orgogliosi dell'ingresso della consigliera perché il suo lavoro sarà complementare a quello dell'assessore Martino, che con Sonia ha sviluppato una collaborazione attiva che vede nel rapporto umano il collante più grande. Ho visto che c'è voglia di stare insieme e questo è senza dubbio un vantaggio». Con questo innesto il gruppo consiliare tornerà di due unità dopo l'addio di Bruno De Luca, che 20 giorni fa ha annunciato il suo passaggio a Forza Italia. Ma dal Carroccio non arriva nessuna polemica in merito. «A De Luca auguriamo buona fortuna, sappiamo - continua Miele - che ancora non ha formalizzato il cambio di gruppo consiliare ma crediamo che a breve lo farà, per noi è un capitolo che si chiude anche se è stata una bella storia».

All'incontro hanno partecipato anche il vice sindaco di Latina Massimiliano Carnevale e diversi consiglieri comunali di Aprilia: Mariateresa Fiore (candidata nella lista di Lega e Udc alle Provinciali) e Giuseppe Gabanella della lista civica Aprilia 2023. «Aprilia è in crescita e dico da sempre che deve essere curata e indirizzata. L'intergruppo con l'Udc ci darà ancora più forza, idee per indirizzare e controllare meglio - commenta Adinolfi - questa città che avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile. Grazie alla spinta della Lega, nonché al mio impegno e quello dell'europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco, siamo riusciti a ottenere il Commissariato per Aprilia, un presidio fondamentale per il territorio. I Carabinieri in questi anni hanno svolto un lavoro encomiabile e davvero non so come abbiano resistito da soli, a breve però arriverà la Questura con 60 uomini e quello potrà essere un nuovo presidio di legalità».