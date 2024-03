"Un grande esempio di responsabilità politica ed amministrativa quella dimostrata dal sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, che si è adoperato per risolvere nel modo migliore nell'interesse della comunità che rappresenta il nodo dell'esproprio del parco di via dei Mille". Lo dichiara in una nota il coordinatore provinciale di Forza Italia a Latina, Giuseppe Di Rubbo che continua: "Il raggiungimento dell'accordo sul maxi risarcimento ha evitato la dichiarazione di dissesto finanziario che avrebbe compromesso il futuro e lo sviluppo della città nonché l'attuazione di un programma tanto ambizioso quanto concreto. Il sindaco di Aprilia ha ereditato una situazione complessa di fronte alla quale non ha scelto la strada più semplice addossando ad altri la responsabilità magari per un tornaconto elettorale. Al contrario ha messo in campo tutti gli strumenti necessari ad assicurare la continuità amministrativa ai propri cittadini dimostrando un alto senso istituzionale. A nome di tutta Forza Italia non posso che esprimere il mio apprezzamento al sindaco Principi che incarna i valori, il rigore e lo spirito che devono essere propri di chi sceglie di fare politica e di amministrare una città".