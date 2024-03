Il passaggio alla Lega della consigliera comunale Sonia Bianchi continua ad animare il dibattito politico. A intervenire è la lista Aprilia 2023-Principi sindaco, ovvero la civica con la quale è stata eletta la consigliera alle Amministrative dello scorso anno, che pur augurandole buon lavoro riserva qualche critica alla ex capogruppo per questa scelta. «Le auguriamo prima di tutto buon lavoro e ci conforta - afferma il consigliere Gabriele Forcina a nome della lista - aver appreso dalle sue stesse parole che il cambio di casacca non avrà ripercussioni sulla coalizione di governo. Tuttavia, avremmo preferito un metodo più trasparente di comunicare l'abbandono della lista civica con la quale è stata pur sempre eletta, una decisione evidentemente maturata nelle stesse settimane in cui proprio a lei, in qualità di capogruppo, era chiesto quel ruolo di coordinamento politico della lista che in certi frangenti è venuto meno». Il movimento sottolinea inoltre come la consigliera Bianchi non abbia provveduto a lasciare la guida della commissione Commercio, assegnata in base ad accordi di coalizione alla lista Aprilia 2023-Principi sindaco. «Coerenza politica le avrebbe suggerito, prima di passare alla Lega, di lasciare opportunamente la presidenza della V Commissione Consiliare e rimettere nelle mani del sindaco - continua - l'importante incarico in seno all'Osservatorio permanente per la Legalità, recentemente ricevuto in quanto esponente della lista Aprilia 2023-Principi sindaco. La lista civica di cui mi onoro di far parte, perde un numero in Consiglio comunale, ma non si indebolisce certamente in quanto a impegno profuso per il bene comune. La lista, che ha ottenuto suffragi lusinghieri alle ultime elezioni amministrative - tanto da essere la seconda più votata della coalizione di maggioranza - conferma il suo pieno sostegno al sindaco Lanfranco Principi e proseguirà la sua azione per il bene della città su vari fronti, tra cui anche quello sanitario sventolando non già la bandiera dell'interesse personale bensì sempre quella del pubblico interesse generale».

Infine Forcina conclude annunciando il nuovo capogruppo della lista al posto di Sonia Bianchi. «Il nuovo capogruppo - conclude - sarà Giuseppe Gabanella, già consigliere comunale ed assessore nelle passate consiliature».