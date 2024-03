Per quanto riguarda le percentuali di lista, Fdi è il primo partito con il 31,73%, poi Forza Italia col 30,59%, il Pd 17,09%, Civiche pontine 10,48% e Prima la Provincia (ossia Lega-Udc) con il 10,12%.

Forza Italia e Fratelli d'Italia portano a casa 4 consiglieri a testa, poi 2 il Pd e uno ciascuno Civiche pontine e la lista Lega-Udc. E' questo il risultato delle elezioni provinciali che si sono tenute oggi in via Costa. Questi i 12 eletti: Renzo Scalco, Luigi Vocella, Pierluigi Torelli e Luca Caringi (Fratelli d'Italia); Vincenzo Mattei, Gianluca Taddeo, Barbara Cerilli, Luca Gallinaro (Forza Italia); Renio Monti e Luca Magliozzi (Partito democratico); Nicola Riccardelli (Prima la Provincia di Latina) e Dario Bellini (Civiche Pontine).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli